Главный нарколог РФ рассказал о перспективах возрождения вытрезвителей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Возрождать вытрезвители в России стоит в системе МВД при обязательном участии медиков, считает главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Медвытрезвители МВД в России закрылись в 2011 году в ходе реформы министерства, их функции были переданы медицинским учреждениям. В феврале 2017 года член Общественной палаты РФ Владимир Слепак заявил о намерении просить министра здравоохранения Веронику Скворцову обязать Минздрав восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей, по его мнению, эта мера, в том числе, поможет предотвращать нападения на медиков.

"Думаю, что оптимальней было бы все-таки возродить вытрезвители в системе МВД с участием обязательным медиков. Для чего нам это нужно? Люди, которые злоупотребляют алкоголем или наркотиками, они попадают в эти вытрезвители, и там мы можем наладить мотивационную работу и начать отрабатывать снижение спроса на алкоголь и наркотики. Очень была бы хорошая смычка двух ведомств", — сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, сегодня в России закон запрещает медучреждениям удерживать людей принудительно, без их согласия, которое у человека в состоянии измененного сознания зачастую получить невозможно. Единственное ведомство, которое "может удержать" человека помимо его воли — это МВД, отметил Брюн. При этом он подчеркнул, что это — исключительно его "личное представление", и на федеральном уровне эта проблема может быть решена по-другому.

Еще осенью 2016 года Брюн сообщил, что в преддверии ЧМ-2018 в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, в обязательном порядке откроют вытрезвители. Поздней он заявил РИА Новости, что окончательного решения по организации системы вытрезвителей в России, в том числе и в городах, где пройдут матчи турнира, пока нет, но вопрос прорабатывается. В свою очередь вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко назвал правильной идею вернуть на время чемпионата мира по футболу 2018 года вытрезвители и заявил, что "это создание человеческих условий для фанатов, которые перебрали".