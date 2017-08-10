Первый иностранец въехал по электронной визе на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Первым иностранцем, въехавшим во Владивосток по электронной визе, стал гражданин Саудовской Аравии, сообщает Минвостокразвития России.

"Первый въезд был совершен через аэропорт Кневичи… Электронные визы уже получили 166 человек. Это статистика за двое суток. Каждый день мы видим, как желающих получить визы становится все больше, особенно востребована такая виза у жителей КНР и Японии", – рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

За двое суток за электронной визой обратились граждане 10 стран: Китая (78 человек), Японии (61 человек), Марокко, Алжира, Индии, Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, Сингапура и Туниса.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа этого года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.

По новой схеме въехать в Россию по электронным визам можно через аэропорт и морской пункт пропуска во Владивостоке. С января 2018 года, как планируется, будут работать четыре пункта пропуска, в том числе на Камчатке и Сахалине.