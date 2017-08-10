Исследование показало, что россияне стали меньше тратить в магазинах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жители России в июле за один визит в магазин в среднем тратили 503 рубля против 517 рублей в июне, говорится в пресс-релизе исследовательского холдинга "Ромир".

"После небольшого подъема в июне средний чек в июле опять пошел вниз и остановился на отметке в 503 рубля, таким образом, за месяц средний чек потерял 14 рублей, или 2,7%", — говорится в сообщении. Добавляется, что в этом году средний чек "похудел" на 1,4% "и это без учета инфляции".

В исследовании отмечается, что средний чек в июле показал отрицательную динамику в большинстве регионов, а также крупных городах и мегаполисах. При этом уже несколько месяцев подряд средний чек продолжает свое снижение в Москве — с 682 в июне до 646 рублей в июле. При этом в Санкт-Петербурге средняя трата за месяц прибавила 7 рублей, или почти 1%, поднявшись с 703 до 710 рублей.

В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли, что, вероятно, связано с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов, говорится в сообщении.

В то же время меньше всего чек изменился за месяц в Северо-Западном регионе, потеряв всего 2 рубля, или 0,3%. Более ощутимые потери средний чек понес в Центральном округе — 3,7%, Приволжском — 4,2%, Дальневосточном — 5,5% и Южном — 6,3%. А на Урале и в Сибири средний чек в июле, наоборот, вырос — на 2,3% и 1,2% соответственно.

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники скан-панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.