МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. Массовое переселение жителей сносимых по программе реновации домов начнется не ранее второй половины 2019 года, говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

"В 2018 и 2019 годах мы будем заниматься проектированием и строительством стартовых домов, ну а после этого мы запустим "волну" переселения объемом от 4 до 5 миллионов квадратных метров. Но прежде, конечно, надо разработать градостроительную документацию, создать проект, провести экспертизу, выбрать подрядчика, построить и подготовить дом к заселению", — приводятся в нем слова главы департамента Сергея Левкина.

Хотя вся градостроительная документация по территориям реновации должна быть готова до 1 августа 2019 года, первые переселения по программе реновации могут начаться уже в 2017 году, указывается в пресс-релизе.

"Если сейчас мы успеем перепроектировать муниципальные дома и провести с ними полный набор преобразований – применить улучшенную отделку, изменить показатели благоустройства, и использовать их в качестве стартовых для программы реновации, то первые переселения могут произойти в конце этого – начале следующего года. Но их будет немного", — цитирует пресс-служба Левкина.

Как отмечается в сообщении, 80% переселенцев останутся в границах не только своего района, но и квартала.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживает около 1 миллиона человек.