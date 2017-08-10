В Татарстане создадут центр волонтерства в сфере культуры

КАЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Общественный совет министерства культуры Татарстана рекомендовал создать центр волонтерства в сфере культуры, что должно способствовать развитию добровольчества, сообщает региональное министерство культуры.

Данное решение принято в соответствии с планом мероприятий по развитию волонтерского движения в России, утвержденным правительством РФ. Согласно плану министерство культуры РФ, Росмолодежь и другие заинтересованные органы исполнительной власти будут проводить работу по обобщению лучших практик и разрабатывать методические материалы по развитию волонтерства в сфере культуры.

"В Татарстане вопрос создания центра волонтерства при министерстве культуры республики назрел давно. Помощь волонтеров в организации и проведении различных культурных мероприятий является неоценимой, особенно, когда в республике проходят масштабные фестивали с участием первых лиц и зарубежных гостей", — говорится в сообщении.

Примером такого взаимодействия является работа волонтеров на Казанском международном фестивале мусульманского кино. Студенты факультета кинематографии и телевидения Казанского государственного института культуры, Казанского театрального училища и Российского исламского университета оказывают помощь на территории проживания и пребывания участников и гостей фестиваля, содействуют в организации Казанского международного фестиваля любительского молодежного и детского кино и форума "Время кино".

Активно участвует молодежь и в подготовке других крупных мероприятий. Так, студенты Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ были привлечены к проведению республиканского фестиваля русской культуры "Каравон", который традиционно проходит в селе Русское Никольское.

"Работа в качестве добровольцев является практикой для студентов старших курсов и способом интеграции в будущий рабочий процесс. В целях содействия развитию направлений добровольчества (волонтерства), общественный совет рекомендовал министерству культуры Республики Татарстан создать центр волонтерства в сфере культуры", — отмечается в релизе.

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