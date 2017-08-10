МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с ростом популярности услуг по ногтевому сервису подготовил рекомендации для посетителей студий маникюра и педикюра.
Отмечается, что для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий, используя необходимые дезинфицирующие средства, соблюдая режим дезинфекции оборудования и инструментария.
В ведомстве подчеркнули, что все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожи, должны осуществляться с применением стерильных инструментов и материалов. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует потребителям обращать внимание на чистоту помещения и оборудования салонов и напоминает, что влажная уборка помещений должна проводиться не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Кроме того, инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов, после каждого клиента без предварительного промывания водой должны помещаться в дезинфицирующий раствор. Подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, должна иметь клеенчатый чехол, который после каждого использования должен протираться дезинфицирующим раствором, отмечается в сообщении.
"Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции… При выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки для каждого посетителя, которые после использования подлежат дезинфекции и утилизации", — говорится в сообщении.
Ведомство также обращает внимание потребителей на то, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто — "риски для потребителя значительно возрастают".