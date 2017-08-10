Детей из подтопленных районов Приморья отправят на отдых в детский центр

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Детей из пострадавших в ходе паводка районов Приморья отправят на отдых во всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком, сообщает администрация края.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Я обратился к заместителю председателя правительства России Ольге Юрьевне Голодец и договорился с директором лагеря Андреем Александровичем Базилевским о размещении в "Океане" 65 детей. Здесь для них подготовят комфортные комнаты, обеспечат горячим питанием и отвлекут насыщенной культурной программой. Если будет нужно, ребята смогут начать в "Океане" учебный год – в лагере для этого есть возможности", – заявил губернатор Владимир Миклушевский.

Он добавил, что дети смогут находиться в лагере, сколько необходимо – до полного восстановления пострадавшего жилья.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия масштабного паводка в Приморье. Кадры с дрона

Замдиректора регионального департамента образования и науки Ольга Московкина добавила, что еще несколько организаций отдыха в крае подтвердили готовность принять детей.