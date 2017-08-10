Граждане Китая активнее всех получают электронные визы на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Граждане КНР активнее всего получают электронную визу для въезда на территорию России на Дальнем Востоке, сообщает Минвостокразвития.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа этого года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.

Всего за двое суток работы сайта электронную визу получили 166 человек.

"Больше всего электронных виз выдано гражданам Китая. Ее получили 78 человек. На втором месте идет Япония. Электронная виза одобрена для 61 гражданина этой страны. На третьем месте – Марокко с 14 оформленными визами", – приводятся в сообщении слова замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова.

Также одобрены заявки граждан еще семи стран: три заявки из Алжира, три – из Индии, две — Ирана, две — Саудовской Аравии, по одному из Кувейта, Сингапура и Туниса. Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу.

По новой схеме въехать в Россию по электронным визам можно через аэропорт и морской пункт пропуска во Владивостоке. С января 2018 года, как планируется, будут работать четыре пункта пропуска, в том числе на Камчатке и Сахалине.