Лоси, киоты и мобильные приложения: как изменится трасса М-1 "Беларусь"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Трасса М-1 "Беларусь" является частью второго панъевропейского транспортного коридора. Он начинается в Нижнем Новгороде, проходит через Москву, Минск, Варшаву, Берлин, Париж и заканчивается в Лондоне. От столицы России до границы с Белоруссией трасса насчитывает 456 километров, которые переданы в ведение государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"). Корреспондент РИА Новости проехал это расстояние вместе с главой ГК "Автодор" Сергеем Кельбахом и выяснил, что ждет одну из самых главных трасс нашей страны.

Плата за проезд

Под крыло "Автодора" Минское шоссе попало в 2010 году. Тогда проект реконструкции трассы был разделен на три составные части: Северный обход города Одинцово от МКАД до 33-го километра, участок с 33-го по 132-й километр и участок со 132-го по 456-й километр. Все они должны были стать платными, а отрезок от Лесного городка до поворота на Бородино в Подмосковье (33-132-й километр) должен был заработать в 2018 году. Из-за кризиса сроки пришлось сдвинуть как минимум на пару лет, масштаб проекта — сильно сократить, а плату начали взимать только на новой объездной Одинцово.

Пока платным решили сделать только один отрезок — с 33-го по 132-й километр. Его разделили на две части: с 33-го по 84-й километр и с 84-го по 132-й километр, и теперь "Автодор" ищет инвесторов для реализации проектов в рамках концессионных договоров.

"Внебюджетные инвестиции будут играть в этих проектах главную роль, — рассказывает Сергей Кельбах. — Выражаясь проще, правительство сказало, что дорога нам нужна, планы у нас грандиозные, а качество оказания услуг и безопасности находится на высоком уровне, ищите средства. Мы пересмотрели финансовую модель, актуализировали трафик, предложили рынку, и он отреагировал вполне благосклонно. Заинтересовались даже западноевропейские партнеры, которые сейчас изучают проектную документацию".

Строительство первого 50-километрового платного участка начнется в 2018 году. Часть трассы до Московского малого кольца (А107) уже сделана и имеет по четыре полосы в каждую сторону. Далее дорога сужается до четырех полос в обоих направлениях. Согласно планам "Автодора", направленным в правительство, участок Минского шоссе до поворота на Бородино (84-й километр) будет расширен до трех полос, дороге присвоят категорию IБ, максимальную скорость на ней повысят с 90 до 110 км/ч и установят там барьерное ограждение.

Платить нужно будет на 46-м и 84-м километрах за фактически пройденное расстояние, по аналогии с Северным обходом Одинцово. При этом жители ближайшего Подмосковья и дачники, которые едут в поселки до 46-го километра трассы, смогут передвигаться бесплатно — они смогут съехать на Можайское шоссе до первого ПВП. Оплачивать проезд будут только транзитные автомобили. Ввод в эксплуатацию участка с 33-го по 84-й километр намечен на 2020 год, но из-за технических накладок он может быть перенесен на 2021 год.

В 2019 году также начнется реконструкция трассы с 84-го по 132-й километр. Параметры дороги там будут аналогичные, а точной даты ввода в эксплуатацию пока нет. По словам Кельбаха, это случится после 2021 года. К тому времени транспортный поток должен увеличиться с нынешних 30 тысяч машин в сутки до 50 тысяч.

Для будущих поколений

Пока правительство утверждает проект, а "Автодор" ищет инвесторов, на Минском шоссе запланированы десятки небольших строек: здесь будут возведены надземные пешеходные переходы, организованы развязки и разворотные петли, путепроводы. Все это подготовит М-1 к будущему превращению в платную дорогу, а также повысит безопасность передвижения.

В 2018 году в районе подмосковной Кубинки начнется строительство развязки — это один из важнейших участков дороги.

© Фото : ГК "Автодор" Трасса М-1 "Беларусь" © Фото : ГК "Автодор" Трасса М-1 "Беларусь"

Сейчас Кубинка становится центром притяжения военно-патриотических сил: неподалеку организован парк "Патриот", есть танковый музей, а вскоре в окрестностях будет проходить авиасалон, который сюда перенесут из Жуковского. Благодаря новой развязке транзитный транспорт пойдет мимо города, а въезд и выезд из Кубинки станет свободным.

Объекты на дороге строят с учетом того, что в будущем М-1 будут присвоены категории IА (автомагистраль) и IБ (скоростная дорога). Здесь предусмотрено четыре и более полосы движения шириной 3,75 метра с обязательной установкой разделительного барьера, пересечением с другими дорогами, железнодорожными путями, велосипедными и пешеходными дорожками на разных уровнях.

"Мы впервые делаем все заранее, — уверяет Сергей Кельбах. — Когда отношения с Европой наладятся, мы уже будем готовы к наплыву грузового и туристического потока. Построить прямолинейное полотно совсем несложно — сложнее создать развязки, что мы и будем делать".

Глава ГК "Автодор" уверяет: полностью М-1 платной не будет никогда. Альтернативный бесплатный маршрут — Можайское шоссе — заканчивается на 107-м километре, дальше Старой смоленской дороги ее фактически нет. Возможно, что в дальнейшем будут построены отдельные платные участки в объезд крупных населенных пунктов, таких как Ярцево: расширить М-1 в самом поселке уже не получится.

Внимание, лоси!

Новые тросовые ограждения, которые появляются на протяжении М-1, должны снизить число серьезных аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Некоторые участки дороги будут переведены из второй категории в первую, но при этом останутся бесплатными. Это значит, что в таких местах, например со 160-го по 196-й километр, будет установлено полноценное барьерное ограждение.

© Фото : ГК "Автодор" Трасса М-1 "Беларусь" © Фото : ГК "Автодор" Трасса М-1 "Беларусь"

Минское шоссе, особенно Смоленская область, — территория, где фиксируется большое число выходов на дорогу диких животных. В основном это кабаны и олени, но чаще всего лоси. Такая встреча влечет за собой тяжелейшие последствия: только в первом полугодии 2017 года из 44 случаев один привел к фатальным последствиям как для животного, так и для человека. Еще трое автомобилистов были госпитализированы после аварий с участием лосей.

Тросовые ограждения только ухудшают ситуацию. Был случай, когда лосиха с лосенком перебегали дорогу: лосиха смогла перепрыгнуть барьер, а ее детеныш нет. Мама вернулась за ним, попала под колеса и погибла. Лосенка отогнали, но он пришел в это же место на следующий день, его опять отогнали, но он опять вернулся и тоже погиб. Охотоведы говорят, что детеныши лосей ежедневно возвращаются к месту гибели матери.

© Фото : ГК "Автодор" Трасса М-1 "Беларусь" © Фото : ГК "Автодор" Трасса М-1 "Беларусь"

В "Автодоре" определили места, где проходят пути миграции крупных животных: одно из них расположено в Московской области, три — в Смоленской (184-й, 218-й и 376-й километр). Вместо бесполезных тоннельных переходов (дикие животные ими практически не пользуются) в 2019 году там будут спроектированы экодуки — большие мосты над трассой, усеянные травой и деревьями. Пока же в этих местах уже в 2017 году будут организованы так называемые каскадные предупреждения для водителей.

По примеру дорожников Финляндии и Норвегии в местах миграции животных установят предупреждающие дорожные знаки, подсветку и ограничения скорости до 60 км/ч. На участке со 160-го по 196-й километр появится двухметровое сетчатое ограждение (забор меньшей высоты самец лося перепрыгнет или проломит).

С Божьей помощью

© Фото : ГК "Автодор" Освящения киота с православными иконами на трассе М-1 "Беларусь" © Фото : ГК "Автодор" Освящения киота с православными иконами на трассе М-1 "Беларусь"

Одно из ноу-хау "Автодора" — киоты на границах областей вдоль трасс. Первая такая стела высотой 11 метров с изображением икон Смоленской Божией Матери "Одигитрия" и блаженной Матроны Московской уже стоит на границе Смоленской и Московской областей. По задумке госкомпании, такие площадки будут радовать не только российских туристов, но и привлекать иностранных.

Мой дом — мои колеса

Еще один киот вскоре будет построен на площадке отдыха на трассе М-1 за 15 километров до Смоленска. И это будет не простая площадка, а полноценная парковка для автокемперов, читай, домов на колесах.

Пилотный проект "Автодор" реализует совместно с Ростуризмом и Ассоциацией караванеров России. На площадке, рассчитанной на 50 автокемперов, можно будет полноценно использовать возможности такого автомобиля: подключать его к электросети и канализации. В будущем похожие стоянки появятся на трассах, ведущих на юг России и в Казань.

Что однообразно, то небезобразно

Сейчас даже в рамках одной платной трассы М-4 "Дон" на разных ПВП установлены совершенно разные информационные табло. Это сильно путает водителей. Случается даже такое, что скоростной проезд для владельцев транспондеров организован то с левой, то с правой стороны.

"В одной из рабочих поездок по М-4 "Дон" я и мой водитель буквально разгадывали ребусы, — признается Кельбах. — Если на обходе Одинцово все понятно, то на трассах М-4 Дон иногда информационные табло даже отсвечивают так, что их не видно. Это безобразие".

К осени 2017 года "Автодор" разработает единые стандарты по оформлению информационных щитов, полос и табличек на ПВП на платных трассах. После этого неразбериха должна быть устранена.

Оплатное приложение

Порядка полумиллиона автомобилистов пользуются транспондерами для быстрой оплаты и проезда ПВП. Но те, кто нечасто ездят по платным дорогам, не готовы раскошеливаться на устройство, которое им необходимо раз-два в год. Поэтому компания разрабатывает специальное приложение, позволяющее оплачивать проезд на дорогах при помощи смартфона.

В будущем автомобилисты смогут оплачивать поездку с "умного телефона" так же, как и обладатели транспондеров: проезжая без остановки на ПВП по специально отведенным для этого полосам.