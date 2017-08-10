Хоть в станице, хоть в столице: один день из жизни реестрового казака

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Недостаточно взять в руки шашку, надеть папаху и взобраться на коня, чтобы стать настоящим казаком. Ежедневные тренировки, стрельбы и патрулирование города в выходные — жизнь казака похожа на армейскую службу. Корреспондент РИА Новости провел целый день с подъесаулом Олегом Пестовым.

"В бою разминаться некогда"

Утро. Старший отряда Олег Пестов и казаки дружины едут на стрельбище для тренировок. Полигон принадлежит военнослужащим, казаки здесь проводят стрельбы по согласованию с командованием воинской части. Тренировки носят рекомендательный характер, но раз в месяц проходят сборы по направлениям "медицина", "специальная физическая подготовка" и "огневая подготовка". В них участвовать обязательно.

Когда все в сборе, Олег проводит инструктаж, разбирает стрелковые упражнения, предупреждает о возможных ошибках.

"Мы обычно не разминаемся. Исходим из того, что в случае реального боя тебе разминаться будет некогда. Но зато каждое утро дома обязательно должна быть зарядка — планка и пара десятков отжиманий. Казак должен быть в хорошей физической форме, это важно, в том числе и во время патрулирования по городу", — говорит Пестов.

Четких правил по обмундированию у казаков на тренировке нет, поэтому каждый одевается так, как ему удобно и максимально приближено к условиям реального боя.

Казаки приступают к тренировке. Первое упражнение взято из армейской практики — нужно сделать комплекс выстрелов стоя, в приседе, лежа на животе, спине, боку. По ходу выполнения Пестов контролирует процесс, дает команды и указывает казакам на их ошибки.

Потом мужчины отрабатывают навыки стрельбы из короткоствольного оружия. Пестов разбирает с казаками разные ситуации его применения, например как быстро достать пистолет в случае, когда кончились патроны в магазине основного оружия.

Обед. После небольшого перерыва начинают отрабатывать еще один важный комплекс упражнений, уже с шашкой.

"Шашка — это в первую очередь дань традициям, чтобы не отрываться от казачьих корней. У непосвященных людей крепко сидят стереотипы, мол, если ты казак, то должен обязательно скакать на коне, в папахе и с шашкой в руках. Но фланкировка — это действительно хорошая физическая подготовка, — поясняет Олег Пестов.

Законодательно шашка закреплена как элемент парадной формы одежды. Пестов уточняет, что бывают шашки сувенирные, а бывают боевые, они уже приравниваются к холодному оружию. Такую шашку можно носить, только имея специальное разрешение. "А женщине по давнему обычаю боевую шашку в руки вообще брать нельзя", — уверен Олег.

Потомственные и приписные

"Я пришел в казачество в конце 2000-х, когда работал железнодорожником, сейчас у меня официальная должность в штабе казачьего общества. Несмотря на то что мой дедушка казак, я считаюсь приписным. А вот мой сын — уже родовой казак", — объясняет Олег. В свои 32 года он является атаманом хуторского казачьего общества "Бутырский" и заматамана Московского окружного казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско".

"Примкнуть к реестровому казачьему обществу может любой мужчина старше 18, православный, разделяющий идеи казачества. Многие приходят и говорят, что хотят приносить пользу обществу, а не просто лежать на диване и пить пиво", — говорит Пестов.

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о казачестве, определив цели и задачи казаков. Стали появляться общества, которые сейчас работают как некоммерческие организации, но фактически подчиняются президенту. Реестровый казак, по сути, служит государству. Остальные состоят в общественных организациях и не имеют права заключать договоры с официальными органами власти, заниматься патрулированием вместе с полицией, носить реестровую форму и оружие. Однако могут работать с молодежью.

Обыватель, скорее всего, не поймет, кто перед ним стоит, — реестровый казак или нет. Пестов объясняет, что в положении о званиях и наградах четко прописан порядок, есть форма, официально утвержденная президентом. Некоторые нереестровые казаки могут с ней переусердствовать — надеть лишние знаки отличия и шевроны. Также реестровые казаки имеют удостоверения.

Парковое безобразие и проверки

Вечер. После стрельб казаки-дружинники собираются на дежурство в парк ВДНХ. Заступить надо к 17:00, но перед этим обязательно переодеться по форме, прийти к дежурному отдела полиции парка и отписаться в постовой книге. Пестов получает бронежилет.

Дежурный дает установку, чем он и другие члены дружины сегодня будут заниматься, например отслеживать нетрезвых посетителей парка или выявлять мелких нарушителей, незаконных торговцев.

Все злачные места в парке дружинникам давно уже известны: в основном это тылы павильонов, отдаленные лавочки, фонтаны. Если у человека бутылка находится в пакете как бы рядом с ним, он не нарушает закон. Но ровно до того момента, пока дружинники не увидят, что он этот напиток пьет. Некоторые хитрят и переливают выпивку в бутылки от чего-нибудь другого, тогда по факту выявить нарушение казаки не могут: доказать, что это алкоголь, можно лишь благодаря освидетельствованию.

"Но пьяный человек, уверяю, обязательно себя выдаст не всегда адекватным поведением", — уверен Пестов.

Казаки патрулируют парки вместе с сотрудниками полиции. "В этом есть своя психология: когда по парку идут несколько патрульных, создается впечатление, что ты находишься в безопасности. А потенциальные нарушители, наоборот, чувствуют, что за ними приглядывают", — рассуждает Пестов.

Самостоятельно казак не имеет права выписать постановление об административном правонарушении и даже задерживать человека до приезда наряда, пока таких полномочий у него нет.

Итог очередного дежурства — три нарушителя, на которых составили протоколы. В основном это дебоширы, перебравшие с алкоголем. Есть и происшествия: дама на велосипеде в толпе врезалась в девочку на самокате. У ребенка сотрясение мозга и сильный ушиб, у женщины перелом руки. Несколько раз дружина совместно с полицейскими проверила документы у подозрительных личностей. В одном из случаев выяснилось, что у человека не все в порядке с миграционными документами.

Дежурство в парке заканчивается в 21:00. Казаки возвращаются в отдел полиции, пишут рапорт, сдают бронежилеты и идут домой. "До сих пор случается, например, в метро, когда открыто рассматривают шевроны. Видимо, думают, что я не замечаю. Говорят разное: кто-то обзывает непристойными словами, а кто-то "спасибо" говорит. Но мы не обязаны всем нравиться. Мы исполняем свой долг", — уверен Олег.