В Минэнерго заявили, что отключения света на Кубани не связаны с Крымом

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минэнерго России опровергло сообщения о том, что рекомендовало ввести график временного отключения электроэнергии в Краснодарском крае ради поддержки энергосистемы Крыма.
"Кроме того, высокие температуры приводят к снижению пропускной способности линий электропередачи, которая в первую очередь зависит от физических свойств сетевого оборудования", — говорится в сообщении.
В Минэнерго пояснили, что график веерных отключений в часы пиковых нагрузок был введен только на территории Республики Крым.
"Вместе с тем Минэнерго России не давало рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае", — заявили в ведомстве, добавив, что информация, опубликованная на сайте администрации региона, не соответствует действительности и будет удалена в ближайшее время.
В поддержку Крыма
Ранее на сайте администрации Краснодарского края было опубликовано сообщение о том, что в регионе введут отключение электричества по графику, чтобы снизить риски сбоев в энергоснабжении Крыма.
Временные отключения электроснабжения могли коснуться потребителей в Анапе, Новороссийске, Геленджике, а также в Крымском, Славянском, Красноармейском, Абинском, Темрюкском районах региона.
Рекордная жара
Минэнерго России 8 августа сообщило, что потребление электроэнергии в Крыму из-за жары побило рекорд, установленный в 2012 году. Это связано с активным использованием кондиционеров в пик курортного сезона. Чтобы справиться с дефицитом энергии в пиковые часы потребления, было принято решение ввести графики временного отключения света.
Вечером 7 августа более 108 тысяч человек в Крыму и Севастополе около двух часов оставались без света.
На пике возможностей
"В существующих условиях в ОЭС Юга исчерпаны технические возможности для обеспечения необходимого уровня потребления в Крымской и Кубанской энергосистемах", — говорится в сообщении "Системного оператора Единой энергосистемы" (СО ЕЭС, осуществляет оперативно-диспетчерское управление). В документе отмечается, что введение графиков отключения — единственный способ обеспечить стабильную работу энергосистемы и избежать длительного выхода из строя энергооборудования, перегрузки электросетей.
Нужно больше мощностей
Для стабильной работы энергосистемы полуострова было принято решение перебросить в Крым четыре мобильные газотурбинные электростанции, рассказал бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.
"Принято решение создать мощный энергокулак, чтобы тот дефицит электроэнергии, который мы испытываем из-за аномальной жары, безболезненно пройти", — сообщил он. По словам Шеремета, в Крыму есть много автономных источников резервного питания.
"Что в совокупности даст нам еще 80-90 мегаватт, что покроет дефицит электроэнергии. Более того, перебрасывается еще 4 МГТС, которые решат насущные проблемы. Их мощность стандартная, по 22 мегаватта каждая", — сказал бывший вице-премьер.
Он добавил, что МГТС будут использоваться до тех пор, пока не будут введены в эксплуатацию две строящиеся ТЭЦ.
Новые электростанции
В СО ЕЭС говорили о необходимости строительства электростанции на юго-западе Кубани еще до воссоединения Крыма с Россией, предупреждая об угрозе нарушения электроснабжения. Минэнерго России может объявить конкурс на постройку электростанции до конца лета.
Однако работа по стабилизации ситуации идет не только в Краснодарском крае, но и в самом Крыму. К сентябрю на полуострове будет дополнительно введено 20 МВт энергомощностей, к концу года — еще около 150 МВт, сообщало ведомство.
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