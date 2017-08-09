В Минэнерго заявили, что отключения света на Кубани не связаны с Крымом

Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму. Архивное фото

Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минэнерго России опровергло сообщения о том, что рекомендовало ввести график временного отключения электроэнергии в Краснодарском крае ради поддержки энергосистемы Крыма.

Как рассказали в ведомстве, в объединенной энергосистеме Юга, Кубанской и Крымской энергосистемах в течение последних трех дней величина максимума потребления электрической мощности превышает исторические показатели.

"Кроме того, высокие температуры приводят к снижению пропускной способности линий электропередачи, которая в первую очередь зависит от физических свойств сетевого оборудования", — говорится в сообщении.

В Минэнерго пояснили, что график веерных отключений в часы пиковых нагрузок был введен только на территории Республики Крым.

"Вместе с тем Минэнерго России не давало рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае", — заявили в ведомстве, добавив, что информация, опубликованная на сайте администрации региона, не соответствует действительности и будет удалена в ближайшее время.

В поддержку Крыма

Ранее на сайте администрации Краснодарского края было опубликовано сообщение о том, что в регионе введут отключение электричества по графику, чтобы снизить риски сбоев в энергоснабжении Крыма.

Рекордная жара

В региональном правительстве заявили, что электричество будет временно отключено на территории Юго-западного энергорайона Краснодарского края. Ограничения потребления мощности должны были производиться в объеме до 110 МВт в период с 20-00 до 23-00.Временные отключения электроснабжения могли коснуться потребителей в Анапе, Новороссийске, Геленджике, а также в Крымском, Славянском, Красноармейском, Абинском, Темрюкском районах региона.

Минэнерго России 8 августа сообщило, что потребление электроэнергии в Крыму из-за жары побило рекорд, установленный в 2012 году. Это связано с активным использованием кондиционеров в пик курортного сезона. Чтобы справиться с дефицитом энергии в пиковые часы потребления, было принято решение ввести графики временного отключения света.

Вечером 7 августа более 108 тысяч человек в Крыму и Севастополе около двух часов оставались без света.

На пике возможностей

Из-за высоких температур объединенная энергосистема (ОЭС) Юга, как отмечают энергетики, исчерпала технические возможности для обеспечения электропотребления в Крыму и на Кубани.

"В существующих условиях в ОЭС Юга исчерпаны технические возможности для обеспечения необходимого уровня потребления в Крымской и Кубанской энергосистемах", — говорится в сообщении "Системного оператора Единой энергосистемы" (СО ЕЭС, осуществляет оперативно-диспетчерское управление). В документе отмечается, что введение графиков отключения — единственный способ обеспечить стабильную работу энергосистемы и избежать длительного выхода из строя энергооборудования, перегрузки электросетей.

Нужно больше мощностей

Для стабильной работы энергосистемы полуострова было принято решение перебросить в Крым четыре мобильные газотурбинные электростанции, рассказал бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

"Принято решение создать мощный энергокулак, чтобы тот дефицит электроэнергии, который мы испытываем из-за аномальной жары, безболезненно пройти", — сообщил он. По словам Шеремета, в Крыму есть много автономных источников резервного питания.

"Что в совокупности даст нам еще 80-90 мегаватт, что покроет дефицит электроэнергии. Более того, перебрасывается еще 4 МГТС, которые решат насущные проблемы. Их мощность стандартная, по 22 мегаватта каждая", — сказал бывший вице-премьер.

Он добавил, что МГТС будут использоваться до тех пор, пока не будут введены в эксплуатацию две строящиеся ТЭЦ.

Новые электростанции

8 августа Минэнерго РФ поручило электросетевым компаниям и властям Крыма и Кубани принять меры, чтобы снизить риски энергосбоев. Ведомство требует проводить внеочередные обходы ЛЭП для выявления возможных неполадок, обеспечить готовность работы электростанций на полную мощность, а также максимально использовать резервные источники электроснабжения.

В СО ЕЭС говорили о необходимости строительства электростанции на юго-западе Кубани еще до воссоединения Крыма с Россией, предупреждая об угрозе нарушения электроснабжения. Минэнерго России может объявить конкурс на постройку электростанции до конца лета.

Однако работа по стабилизации ситуации идет не только в Краснодарском крае, но и в самом Крыму. К сентябрю на полуострове будет дополнительно введено 20 МВт энергомощностей, к концу года — еще около 150 МВт, сообщало ведомство.

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