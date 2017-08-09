В Керченском проливе сняли ограничения, введенные из-за строительства моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Ограничения судоходства, действовавшие в Керченском проливе 9 августа с 06:00, сняты в 18:00. Тестирование плавсистемы для перевозки арок Крымского моста прошло в штатном режиме, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

По данным Службы управления движением судов морского порта Керчь, проводки через Керчь-Еникальский канал ожидают 20 судов, следующих со стороны Азовского моря, и 18 судов, идущих транзитом со стороны Черного моря. При этом отмечается, что во время шторма данный показатель значительно выше.

Капитанов судов за сутки проинформировали об ограничениях, вводимых 9 августа, что позволило им скорректировать график движения и минимизировать время ожидания в месте, где формируются караваны.

"Как только строители завершили свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений "Росморпорта" оперативно приступили к проводке судов через канал, — цитирует инфоцентр "Крымский мост" слова замглавы Росморречфлота Юрия Костина. — На время проведения морской операции в Керченском проливе мы увеличили состав лоцманов и лоцманских катеров, так что проводка караванов будет осуществляться даже быстрее, чем после ограничений по штормовым условиям".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.