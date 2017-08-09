Галкин сравнил Малахова с Трусом из "Кавказской пленницы"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин высмеял возможный переход своего коллеги Андрея Малахова с Первого канала на ВГТРК, сравнив его с героем фильма "Кавказская пленница".

Галкин предположил, что причиной перехода Малахова стал не декретный отпуск, как сообщали СМИ, а финансовая выгода.

"Ну заплатили больше бабла — иди себе! Он напоминает мне героя Вицина в "Кавказской пленнице". Помните, как его колбасило между Моргуновым и Никулиным?", — отметил Галкин в Instagram.

Он также добавил, что не стал бы высказываться по поводу решения коллеги, если бы журналисты не припоминали ему самому переход на ВГТРК в 2008 году.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не комментируют эту информацию.

Собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что Малахов написал заявление об увольнении. По информации источников, Малахов покидает Первый канал из-за беременности супруги. Сам телеведущий не комментировал данные сообщения.