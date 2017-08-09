Минпромторг высказался против ужесточения условий продажи алкоголя и табака

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские правила продажи алкоголя и табака одни из самых жестких в мире, поэтому их дальнейшее ужесточение нецелесообразно и вредно, заявила РИА Новости пресс-служба Минпромторга РФ.

Ранее в среду газета " Известия " сообщила, что президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию утвердил "проект ЗОЖ". Планируется, что изменения будут внесены в правила регулирования оборота и использования электронных сигарет, а также алкоголя, и нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируется подготовить в феврале.

"Позиция министерства будет выработана при поступлении проектов актов в установленном порядке. Однако необходимо отметить, что в России и так действуют одни из самых жестких ограничений по продаже и курению табака в мире. То же самое можно сказать о регулировании розничного рынка алкоголя — в России уже едва ли не самые жесткие правила, которые в значительной мере излишни, о чем министерство неоднократно указывало. Поэтому мы считаем, что дальнейшее ужесточение правил по розничной продаже табака и алкоголя нецелесообразно и даже вредно", — сказал представитель пресс-службы.