МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Переход известных телеведущих с одного канала на другой полезен, как переливание крови, такая ситуация происходит хоть и "редко, но регулярно": творческим личностям иногда хочется попробовать что-то новое, считают опрошенные РИА Новости медиаэксперты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что популярный телеведущий Андрей Малахов в новом телесезоне может покинуть Первый канал. Звучали разные версии – кто-то писал, что Малахов переходит на ВГТРК, другие заявляли об уходе журналиста в "декретный отпуск", при этом часто упоминалось, что главной причиной мог стать конфликт известного телеведущего с новым продюсером канала.

Кроме того, во вторник стало известно, что другой ведущий Первого канала Александр Олешко (вел, в частности, программу "Точь-в-Точь") уже около полугода не работает на канале. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Первого канала, поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год. В среду телеканал НТВ сообщил, что Олешко станет ведущим международного конкурса "Ты супер! Танцы".

По мнению известного телепродюсера, президента Фонда "Академия российского телевидения" Александра Акопова переход ведущих с канала на канал "вещь редкая, но регулярная".

"Если покопаться в истории, можно найти примеры разных ситуаций. Ну, как в спорте – во-первых, срок, ну когда еще переходить как не в межсезонье? И второе, конечно, по-разному складывается творческая жизнь – иногда хочется попробовать что-то новое, что не вписывается в концепцию одного канала, но вписывается в концепцию другого", — сказал Акопов РИА Новости.

Главное, по его словам, "что телезрители увидят всех, кого они привыкли видеть".

Генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР), президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко, в свою очередь, отметил, что ничего страшного в подобной ситуации нет.

"Вообще, практически в переходе ведущих с одного канала на другой ничего удивительного нет – люди ищут для себя что-то новое, какое-то движение. Другое дело, что удивление вызывает Малахов – столько лет проработал на Первом канале, но с другой стороны, конечно, могла накопиться усталость и раздражение", — отметил собеседник агентства.

"Ничего страшного я не вижу. Знаете, это своеобразное переливание крови – оно полезно", — добавил эксперт.