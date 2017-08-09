В Тюмени рассмотрят жалобу на запрет носить брюки в одной из школ города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. В департаменте образования Тюмени рассмотрят жалобу местной жительницы на дресс-код для учеников в одной из городских школ, сообщила в среду РИА Новости представитель упомянутого подразделения горадминистрации.

Ранее местные СМИ сообщили, что жительница Тюмени выразила возмущение дресс-кодом для учеников в местной школе №92, где девочкам якобы запрещено носить брюки. Женщина написала жалобу в прокуратуру. Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что материалы решено отправить в городской департамент образования.

"Мы еще не получили этот документ. После того, как получим, рассмотрим", — сказала представитель департамента.

Она отметила, что, согласно федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации", "установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации". По ее словам, муниципальные образовательные учреждения устанавливают такие требования в соответствии с типовыми стандартами, утвержденными департаментом образования и науки Тюменской области. Как добавила сотрудница департамента, школьные локальные нормативные акты, утверждающие эти требования, принимаются с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей.

"В случае несогласия родители вправе предложить свои варианты, которые будут рассмотрены органами государственно-общественного управления учреждения", — отметила представитель департамента.

На сайте тюменской школы №92 размещено "Положение о единых требованиях к внешнему виду и одежде обучающихся". Там, в частности, говорится о том, что стиль школьной формы должен быть "деловым, классическим". Помимо прочего, запрещается носить обтягивающие брюки, платья и юбки.