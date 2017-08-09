В Kaspersky Lab оценили вероятность новых атак вирусов-вымогателей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Вероятность кибератак с помощью вирусов-вымогателей сейчас остается на том же уровне, что и до глобальных атак WannaCry и ExPetr, заявил РИА Новости руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников.

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Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила, что в ближайшее время возможна новая хакерская атака с применением вирусов-шифровальщиков по типу WannaCry и Petya. Отмечается, что ФСК выслала соответствующее предупреждение директорам региональных филиалов, об этом говорилось в Telegram-канале "Сайберсекьюрити и Ко". Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ФСК, рассылка сотрудникам с предупреждением о возможных хакерских атаках является обычной регулярной практикой обеспечения безопасной работы.

"Наши аналитики считают, что угрозы вероятны, но не более, чем до этого были вероятны атаки WannaCry и ExPetr", — сказал Наместников.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. В "Лаборатории Касперского" тогда сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, больше всего — в России.

Позднее, 27 июня, глобальная атака с использованием другого вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.