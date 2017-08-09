В России в 2017 году заболеваемость свинкой выросла в 12 раз

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Рост заболеваемости эпидемическим паротитом (свинкой) зарегистрирован в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, при этом по таким инфекциям как коклюш, сальмонеллёз и дизентерия наблюдается существенный спад, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Отмечается рост заболеваемости эпидемическим паротитом, хотя он не превышает средних многолетних уровней, однако это основание для организации противоэпидемических мероприятий", — заявила Попова.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость выросла в 12 раз.

Она отметила, что есть ряд территорий, где уровень поствакцинального иммунитета ниже нормы, поэтому основная задача сейчас — повысить уровень поствакцинального иммунитета.

При этом, по словам Поповой, заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится на уровне прошлого года.

Произошло снижение заболеваемости сальмонеллезом на 23%, на 16% — дизентерией, в два раза снизилась заболеваемость коклюшем. Также, по данным Поповой, заболеваемость различного рода лихорадками снизилась более чем на 50%. Также на 23% снизилась заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом. Попова также отметила снижение на 8% заболеваемости внебольничными пневмониями.