В центре Москвы ко Дню города установят пятидесятиметровый бассейн

Отец с сыном на Манежной площади в День города в Москве. Архивное фото

Отец с сыном на Манежной площади в День города в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Двенадцатиметровую "искусственную волну" для флоурайдинга и два бассейна установят на Манежной площади и площади Революции в Москве к 870-летию города, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"На Манежной площади появится установка "искусственная волна" для катания на флоурайде, а на площади Революции – два бассейна для вейкбординга: 25-метровый и 50-метровый. Общий объем воды, который потребуется для работы сооружений – около тысячи тонн", — рассказали в оргкомитете.

Отмечается, что монтаж конструкций в историческом месте столицы уже начался: на Манежной уже устанавливают двенадцатиметровую "искусственную волну". Как пояснили в оргкомитете, установка имитирует настоящую волну: на наклонную поверхность подается поток воды, на котором необходимо удержаться, балансируя на доске-флоуборде.

На водных площадках пройдут зрелищные шоу-программы, показательные выступления и соревнования с участием сильнейших спортсменов мира. Новые водные виды спорта смогут освоить и сами жители, участвуя в мастер-классах под руководством опытных тренеров. Так, например, 2 и 3 сентября здесь пройдет интерактивная программа для детей.

В День города, 9 и 10 сентября, на "искусственной волне" пройдут мастер-классы и показательные выступления спортсменов, выступающих в дисциплинах флоубординг и бодибординг, а 8 и 9 сентября на площади Революции, где расположится вейк-парк, пройдут международные соревнования по вейкбордингу. Как сообщили в оргкомитете, все площадки откроются в конце августа и будут работать до 9 октября.