В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вирусом Коксаки в России

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ситуация с вирусом Коксаки на побережье РФ абсолютно спокойна, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По вирусу Коксаки ситуация на побережье РФ абсолютно спокойна, находится под контролем", — сказала Попова.

По ее словам, за 6 месяцев 2017 года на побережье Черного моря было всего 8 случаев, при этом контроль в этом году значительно усилен.

В Краснодарском крае проведено более 35 тысяч исследований морской воды, увеличено количество мониторинговых точек до 150, рассказала глава надзорного ведомства.