Прокуратура предостерегла новосибирский бар от приема биткоинов

НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Новосибирский пивной бар прекратил прием биткоинов после предостережения от прокуратуры о нарушении закона, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального надзорного ведомства.

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В начале июля бар Bootleggers Pub&Shop объявил о возможности оплатить покупку не рублями, а криптовалютой – биткоинами. Однако уже в августе владельцы заведения сообщили, что заведение прекратило принимать платежи в криптовалюте из-за полученного от прокуратуры предупреждения.

"В связи с тем, что в баре на Советской, 23 было размещено объявление об использовании в качестве платы биткоинов, прокуратурой Железнодорожного района Новосибирска было внесено предостережение о том, что это нарушение закона", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве пояснили, что расчеты в криптовалюте противоречат закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма", а также положению Банка России о том, что расчеты в России производятся в рублях.