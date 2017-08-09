Женщины в новосибирской колонии вырастили входящие в состав Chanel №5 цветы

НОВОСИБИРСК, 9 авг — РИА Новости. Осужденные женщины в исправительной колонии в Новосибирской области создали эко-сад из цветов и кустарников с ароматом Chanel №5, сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.

В пресс-службе отметили, что в объявленный в России Год экологии в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области проходят различные тематические акции и мероприятия.

"Осужденные женщины увлеклись экологическим дизайном, высадили на территории учреждения более 500 тысяч цветов, около 100 мини-кустарников, около 50 килограммов мульчи потребовалось для того, чтобы создать главный символ эко-сада – глобус", — говорится в сообщении.

В ГУФСИН отметили, что работы в будущем эко-саде начались в мае этого года. Женщины из каждого отряда колонии представили свои проекты, после этого началась работа. В создании сада приняли участие все осужденные, отбывающие наказание в колонии — около 900 человек.

"Каждый отряд высадил по 20 деревцев Туя, каждая женщина высадила примерно около 500 цветов. И это не просто цветы: иланг–иланг входит в состав духов Chanel №5, жасмин считается символом любви, ромашка — символ нежности, а розы остаются классикой красоты. После того, как сад зацвел и заиграл летними красками, женщины продолжают за ним ухаживать", — приводятся в сообщении слова замначальника ИК-9 Валентины Тетериной.