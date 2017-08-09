США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Женщины в новосибирской колонии вырастили входящие в состав Chanel №5 цветы

11:5809.08.2017
(обновлено: 11:59 09.08.2017)
02080
© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкКолония. Архивное фотоКолония. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк

НОВОСИБИРСК, 9 авг — РИА Новости. Осужденные женщины в исправительной колонии в Новосибирской области создали эко-сад из цветов и кустарников с ароматом Chanel №5, сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.

Свадьба в тюремной церкви на территории исправительной колонии в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Все поставила на кон". Как женщины становятся "ждулями" зеков
В пресс-службе отметили, что в объявленный в России Год экологии в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области проходят различные тематические акции и мероприятия.

"Осужденные женщины увлеклись экологическим дизайном, высадили на территории учреждения более 500 тысяч цветов, около 100 мини-кустарников, около 50 килограммов мульчи потребовалось для того, чтобы создать главный символ эко-сада – глобус", — говорится в сообщении.

В ГУФСИН отметили, что работы в будущем эко-саде начались в мае этого года. Женщины из каждого отряда колонии представили свои проекты, после этого началась работа. В создании сада приняли участие все осужденные, отбывающие наказание в колонии — около 900 человек.

"Каждый отряд высадил по 20 деревцев Туя, каждая женщина высадила примерно около 500 цветов. И это не просто цветы: иланг–иланг входит в состав духов Chanel №5, жасмин считается символом любви, ромашка — символ нежности, а розы остаются классикой красоты. После того, как сад зацвел и заиграл летними красками, женщины продолжают за ним ухаживать", — приводятся в сообщении слова замначальника ИК-9 Валентины Тетериной.

Маленькое черное платье, Chanel №5 и другие творения знаменитой кутюрье
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк14 декабря в МВЦ "Музей Моды" в Москве открылась экспозиция, посвященная творчеству Коко Шанель, "I love Chanel. Частные коллекции".Открытие выставки I love Chanel. Частные коллекции в МВЦ Музей Моды в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
14 декабря в МВЦ "Музей Моды" в Москве открылась экспозиция, посвященная творчеству Коко Шанель, "I love Chanel. Частные коллекции".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа выставке представлены шляпки из первой мастерской Габриэль Шанель, которые ранее еще нигде не выставлялись.Открытие выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На выставке представлены шляпки из первой мастерской Габриэль Шанель, которые ранее еще нигде не выставлялись.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители выставки могут увидеть знаменитые костюмы из твида и кутюрные платья 60-х годов, а также эксклюзивные жакеты 80-х и 90-х годов.Гости на открытии выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Посетители выставки могут увидеть знаменитые костюмы из твида и кутюрные платья 60-х годов, а также эксклюзивные жакеты 80-х и 90-х годов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ экспозиции представлены редкие винтажные украшения со стеклом Gripoix 1920-1930-х годов.Открытие выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В экспозиции представлены редкие винтажные украшения со стеклом Gripoix 1920-1930-х годов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего на выставке представлены более 100 экспонатов, которые были собраны клубом коллекционеров I love Chanel за 7 лет.
На фото: гости и модели на открытии экспозиции "I love Chanel. Частные коллекции".Гости и модели на открытии выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Всего на выставке представлены более 100 экспонатов, которые были собраны клубом коллекционеров I love Chanel за 7 лет.
На фото: гости и модели на открытии экспозиции "I love Chanel. Частные коллекции".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ выставке принимает участие Московский музей парфюмерии. Он представляет антикварные флаконы духов и проводит дегустацию первой версии легендарного аромата Chanel №5, выбранного Коко Шанель в 1921 году среди десятка других предложенных ароматов.Открытие выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В выставке принимает участие Московский музей парфюмерии. Он представляет антикварные флаконы духов и проводит дегустацию первой версии легендарного аромата Chanel №5, выбранного Коко Шанель в 1921 году среди десятка других предложенных ароматов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ представленных на выставке нарядах когда-то дефилировали на показах Chanel знаменитые супермодели Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд.Открытие выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В представленных на выставке нарядах когда-то дефилировали на показах Chanel знаменитые супермодели Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСпециально для этой выставки по эскизам из журналов и архивным фото были воссозданы первые модели одежды великой Коко Шанель, которые совершили революцию в мире моды: маленькое черное платье, широкие брюки и костюмы.Модель демонстрирует одежду на открытии выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Специально для этой выставки по эскизам из журналов и архивным фото были воссозданы первые модели одежды великой Коко Шанель, которые совершили революцию в мире моды: маленькое черное платье, широкие брюки и костюмы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПодобная выставка проходит в России впервые.
На фото: духи Chanel №5 на выставке "I love Chanel. Частные коллекции".Открытие выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Подобная выставка проходит в России впервые.
На фото: духи Chanel №5 на выставке "I love Chanel. Частные коллекции".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыставка "I love Chanel. Частные коллекции" будет открыта до 22 января 2017 года.Модель демонстрирует одежду на открытии выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Выставка "I love Chanel. Частные коллекции" будет открыта до 22 января 2017 года.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОфициальным партнером выставки "I love Chanel. Частные коллекции" стал Французский институт в России при Посольстве Франции.Открытие выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Официальным партнером выставки "I love Chanel. Частные коллекции" стал Французский институт в России при Посольстве Франции.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа время выставки московский Музей моды превратился в парижский квартал с ателье бутика Chanel на Rue Cambon 31, где рождались легендарные модели знаменитой кутюрье.Гостья на открытии выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На время выставки московский Музей моды превратился в парижский квартал с ателье бутика Chanel на Rue Cambon 31, где рождались легендарные модели знаменитой кутюрье.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ рамках выставки "I love Chanel. Частные коллекции" запланирована программа интерактивов и лекций.Открытие выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В рамках выставки "I love Chanel. Частные коллекции" запланирована программа интерактивов и лекций.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа торжественном закрытии выставки 22 января 2017 года состоится дефиле винтажных образов 1960-1980-х годов под аккомпанемент живой музыки.Открытие выставки I love Chanel. Частные коллекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На торжественном закрытии выставки 22 января 2017 года состоится дефиле винтажных образов 1960-1980-х годов под аккомпанемент живой музыки.
/
Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена