В Чебоксарах родители назвали дочь Вселенной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг – РИА Новости. Отдел ЗАГС администрации Калининского района города Чебоксары зарегистрировал рождение девочки, которой родители дали необычное имя – Вселенная, сообщили РИА Новости в среду в отделе.

"Эта девочка появилась на свет в конце июля, она — первый ребенок в семье. Ее назвали так в честь прабабушки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, имя "Вселенная" встретилось за последние 11 лет впервые. "Сейчас сложно уточнить, насколько часто это имя встречалось вообще, все данные в архиве", — добавили в отделе.

По информации отдела ЗАГС, в тройку лидеров среди женских имен в Калининском районе города с начала этого года входят Анна, Анастасия и Дарья. Не теряют популярности и такие женские имена как Мария, Ксения, Варвара, Виктория, Валерия и София. Самые распространенные имена среди мальчиков Михаил, Александр, Кирилл, Иван, Илья, Никита.

Среди редких и единичных имен – Сильва, Цветана, Моника, Теона, Найля, Доминика, Яким, Ян, Фидан, Лука.