Павла Слободкина похоронят на Кунцевском кладбище

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Народный артист Павел Слободкин, бессменный руководитель ВИА "Веселые ребята", будет похоронен 10 августа на Кунцевском кладбище, сообщили РИА Новости в ансамбле.

"Похороны будут завтра на Кунцевском кладбище в 12", — сказал собеседник агентства.

Основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин скончался 8 августа в возрасте 72 лет. Он создал вокально-инструментальный ансамбль "Веселые ребята" в 1966 году. Наиболее известными хитами группы являются песни "Люди встречаются", "Тебе все равно" и многие другие. Долгое время Слободкин преподавал в ГИТИСе в качестве музыкального руководителя актерского и режиссерского курсов. Среди студентов Слободкина такие артисты российской эстрады, как Клара Новикова, Евгений Петросян, Надежда Бабкина и другие.