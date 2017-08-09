Главный нарколог России приравнял вейпы к сигаретам

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Запрет использования "электронных сигарет" в местах общественного питания необходим, такие устройства не менее опасны, чем обычные сигареты, рассказал РИА Новости главный нарколог РФ, глава Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

Как вы относитесь к курению "вейпов"? Не имею ничего против, курю сам(а)

Нейтрально, но возражаю против курения "вейпов" в общественных местах

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Ранее в среду "Известия" сообщили, что приоритетный проект "Формирование у россиян здорового образа жизни" предусматривает запрет использования кальянов и вейпов в ресторанах и барах.

"Вейпы запрещать надо в общественных местах совершенно точно, они вредны, но по-другому, чем обычные сигареты. Вред их не меньше: дело в том, что туда входят различные многоатомные спирты… это действует как сивушные масла, которые присутствуют в алкоголе, то есть вред на мозг тот же, что и от плохой водки", — сказал Брюн.

Он отметил, что также в них присутствует никотин, который приводит к спазмам сосудов и изменяет биохимию головного мозга.

"Выбор такой: или курим обычные сигареты и добиваемся рака легких, или курим вейп и добиваемся слабоумия", — добавил нарколог.