Жители Уфы проголосуют, идти ли детям в школу на Курбан-байрам

УФА, 9 авг — РИА Новости. Жители Уфы с помощью голосования решат, пойдут ли дети в школу 1 сентября, когда будет отмечаться мусульманский праздник Курбан-байрам, сообщил РИА Новости представитель городской мэрии.

Праздник Курбан-байрам, который в регионе является официальным нерабочим днем, в 2017 году выпадает на 1 сентября.

"В связи с этим в официальной группе администрации города Уфа в социальной сети "ВКонтакте" мы запустили голосование, в котором жители города должны выбрать день, в который состоятся торжественные линейки в городских школах в день знаний. На выбор горожанам представлено 1, 2 или 4 сентября", — рассказал представитель мэрии.

По его словам, к среде проголосовало уже более двух тысяч человек. Родители школьников в комментариях ведут активное обсуждение темы. Дата, которую выбрало бы большинство участников голосования, пока не определилась.