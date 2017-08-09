Александр Олешко будет вести шоу "Ты супер! Танцы" на телеканале НТВ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ станет заслуженный артист России, актёр и телеведущий Александр Олешко, сообщает в среду пресс-служба телеканала.

Ранее в СМИ появилась информация, что актер и телеведущий Александр Олешко (вел, в частности, шоу "Точь-в-точь") покидает Первый канал и переходит на НТВ. В пресс-службе Первого канала РИА Новости сообщили, что Олешко уже около полугода не работает на канале — поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год.

Проект "Ты супер! Танцы" поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире. "В особенном проекте и у ведущего – особые задачи. Александр Олешко будет не только вести шоу талантов, но и помогать маленьким участникам справиться с волнением, поддерживать их на сцене", — говорится в пресс-релизе НТВ.

Проект "Ты супер! Танцы" стартует уже в сентябре 2017 года, более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности. Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik , объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Вадим Такменёв останется ведущим вокальной программы "Ты супер!", второй сезон которого стартует в следующем году.