Адвокаты Новиков и Фейгин получили предупреждение за перепалку в соцсетях

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Адвокат Илья Новиков сообщил РИА Новости, что ему и его коллеге по цеху Марку Фейгину адвокатская палата Москвы вынесла предупреждения за некорректные комментарии в соцсетях.

"Фейгину и мне объявлено предупреждение за некорректные комментарии в интернете", — сказал защитник.

Новиков просил палату лишить Фейгина адвокатского статуса, однако та проголосовала против. По словам Новикова, голоса разделились пять на семь.

Новиков и Фейгин вместе работали по делу Надежды Савченко, но после ее возвращения на родину защитники поссорились. Новиков указал, что Фейгин нарушает кодекс профессиональной этики адвокатов, выражаясь нецензурно в соцсетях.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.