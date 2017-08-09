В ФСК объяснили рассылку с предупреждением о возможных хакерских атаках

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Рассылка сотрудникам ФСК с предупреждением о возможных хакерских атаках является обычной регулярной практикой компании по обеспечению безопасной работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСК.

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Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила, что в ближайшее время возможна новая хакерская атака с применением вирусов-шифровальщиков по типу WannaCry и Petya. Отмечается, что ФСК выслала соответствующее предупреждение директорам региональных филиалов, об этом говорилось в Telegram-канале "Сайберсекьюрити и Ко".

Как сообщается, ФСК попросила директоров ограничить доступ пользователей корпоративной сети к интернету с 4 по 14 августа и предупредить сотрудников, чтобы они не открывали вложения от неизвестных отправителей и не переходили по посторонним ссылкам в электронной почте.

"Такая рассылка производилась. Это превентивная мера, часть обычной практики по обеспечению безопасной работы пользователей корпоративной сети", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСК.

В компании отметили, что в мире "все громкие вирусные атаки последнего времени были направлены на компьютеры административного персонала и достигали успеха именно из-за низкой информированности работников".

ФСК осуществляет управление Единой национальной электрической сетью, является дочерней структурой госкомпании "Россети".