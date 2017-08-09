Водителям троллейбусов могут разрешить управлять электробусами

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Минтрансу, Минюсту и другим заинтересованным ведомства до 21 августа проработать вопрос о возможности наделить правом управлять автобусами с электрическими двигателями тех водителей, которые сейчас водят троллейбусы, сообщается на сайте кабинета министров.

"МВД России (В.А.Колокольцеву), Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минюсту России (А.В.Коновалову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и правительством Москвы проработать вопрос по наделению правом управления транспортными средствами (автобусами) с электрическим двигателем водителей, имеющих водительские удостоверения, подтверждающие право управления транспортными средствами категории Tb", — говорится в сообщении.

О результатах проделанной работы поручено доложить правительству до 21 августа, при необходимости – с проектом нормативного правового акта. Поручение дано по итогам совещания о развитии электрического и беспилотного транспорта.