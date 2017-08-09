Первый канал рассказал, почему не продлил контракт с ведущим Олешко

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Телеведущий Александр Олешко уже около полугода не работает на Первом канале, так как с ним не был продлен контракт из-за отсутствия подходящих для актера проектов, рассказали РИА НОВОСТИ в пресс-службе телеканала.

Ранее СМИ утверждали, что Олешко, который был ведущим шоу "Точь-в-точь", покидает Первый канал и намерен продолжить работать на НТВ. В пресс-службе Первого канала подтвердили, что актер больше не является сотрудником телеканала.

Что касается телеканала НТВ, то комментарием по этой ситуации РИА НОВОСТИ пока не располагает.

Это не первый подобный случай с уходом известного ведущего с Первого канала. Ранее стало известно, что Андрей Малахов покидает телеканал. Как сообщил РИА НОВОСТИ источник, знакомый с ситуацией, шоумен уже написал заявление об увольнении, подписано оно или нет, пока неизвестно.

Журнал Elle предположил, что причиной ухода Малахова стал декретный отпуск. Ведущий сообщил о своем желании уйти с "Пусть говорят", в ответ на что новый продюсер проекта попросила его сделать выбор, "кто он — телеведущий или бэбиситтер", что Малахов счел "циничным и неприемлемым".

Также в СМИ появлялись сведения, что Малахов перейдет работать в ВГТРК, а на замену ему на Первом канале уже подобраны несколько кандидатов. Однако пресс-службы обоих каналов не стали комментировать эту информацию.