Первый канал рассказал, почему не продлил контракт с ведущим Олешко

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Телеведущий Александр Олешко уже около полугода не работает на Первом канале, так как с ним не был продлен контракт из-за отсутствия подходящих для актера проектов, рассказали РИА НОВОСТИ в пресс-службе телеканала.
Что касается телеканала НТВ, то комментарием по этой ситуации РИА НОВОСТИ пока не располагает.
Это не первый подобный случай с уходом известного ведущего с Первого канала. Ранее стало известно, что Андрей Малахов покидает телеканал. Как сообщил РИА НОВОСТИ источник, знакомый с ситуацией, шоумен уже написал заявление об увольнении, подписано оно или нет, пока неизвестно.
Также в СМИ появлялись сведения, что Малахов перейдет работать в ВГТРК, а на замену ему на Первом канале уже подобраны несколько кандидатов. Однако пресс-службы обоих каналов не стали комментировать эту информацию.