Глава Приморья попросил Путина о помощи для подтопленного региона

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Глава Приморья Владимир Миклушевский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку подтопленному в результате паводка краю, сообщает администрация края.

Накануне сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с Миклушевским. Глава региона проинформировал президента о ситуации в крае в связи с природным бедствием.

"Владимир Миклушевский обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций за потерянное имущество населению. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Приморья по оказанию финансовой помощи региону", — говорится в сообщении.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.