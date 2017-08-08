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Общество

Запрос на перемены в российском обществе был всегда, считают политологи

22:4708.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМанежная площадь в Москве. Архивное фотоМанежная площадь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Запрос на определенные перемены в российском обществе был всегда, властью он успешно реализуется, ответы на этот запрос, вероятно, найдут отражение в программах кандидатов на предстоящих выборах президента в 2018 году, считают отпрошенные РИА Новости политологи.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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При этом эксперты отмечают, что запроса на радикальные перемены нет, и речь идет о желании прогресса; лишь наиболее оппозиционно настроенные избиратели связывают перемены с другой политической системой, а ориентированный на власть электорат, видит президента инициатором изменений.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в пятницу заявил, что россияне сегодня больше стремятся к переменам, нежели к стабильности, которая долгие годы оставалась основным их запросом.

Выступая на тему "Актуальные тренды: новое общество, ценности, технологии, будущее" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", Федоров напомнил о "революции растущих ожиданий", о том, что "революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а в ситуации, когда кризис закончился и становится лучше, и в этот момент люди перестают терпеть и начинают требовать".

Стремление к прогрессу есть всегда

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в этой связи отметил, что желание стабильности и перемен, как бы это противоречиво не звучало вместе – не слишком взаимоисключающие вещи.

"То есть людям всегда хочется с одной стороны чего-то нового, с другой стороны, чтобы это новое было стабильно новым. Это и есть такие "стабильные перемены". Второе, безусловно, запрос на прогресс всегда есть в обществе, он и был всегда, кстати, тот же ВЦИОМ его всегда фиксировал", — отметил эксперт.

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© РИА Новости / Кирилл Брага
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Его коллега, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что запрос на перемены найдет свое отражение в программах кандидатов в президенты.

"Скорее всего, они пойдут с программой перемен, потому что только на стабильность опираться невозможно. Другое дело, что у действующего президента, наверное, перемены все-таки будут достаточно осторожные, аккуратные. Но исключительно только статус-кво, только стабильность – это не соответствует общественному запросу", — уточнил эксперт.

Он считает, что кандидат от власти на предстоящих в 2018 году президентских выборах будет тот же – действующий глава государства.

"Я думаю, что кандидат будет тем же самым – это Владимир Путин. Будут ли связывать люди его имя с переменами? Весь вопрос в том, что перемены очень разные и запросы на перемены, на самом деле, у разных слоев общества, у разных россиян достаточно разные", — отметил политолог.

Так, провластный избиратель связывает с президентом надежды на перемены в вопросах, связанных, например, с бюрократией. "Что он, может быть, разберется с чиновниками, с бюрократией; то есть они считают, что бюрократия его ограничивает, он должен в этом смысле себя проявить и выступить инициатором этих перемен", — пояснил Макаркин.

Запрос реализуется

При этом Мартынов обратил внимание, что власть предоставляет перемены: "Меняется и сама, меняются законы, общество и государство по запросу общества". "Диалог с обществом идет активный и так далее. В этом смысле, я думаю, что эти вещи будут только еще ярче реализовываться", — прогнозирует эксперт.

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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Макаркин при этом отметил, что у оппозиционного избирателя есть запрос на перемены другого рода. Умеренные оппозиционеры связывают их с очень серьезными программными, кадровыми изменениями, а для более радикальных оппозиционеров перемены связываются часто с другой политической системой, добавил собеседник агентства.

По мнению Мартынова, запроса на радикальные перемены нет и "никаких революций нас не ждет". "А вот, насколько государство готово слышать собственное общество, собственных граждан, ну да есть к этому вопросы – где-то слышат, где-то нет. Где-то слышат очень хорошо, здесь в этом смысле нужно работать, для этого и существуют социологи, соцопросы – для того, чтобы замерять настроение общества. Соответственно, будем надеяться, что государство будет внимательно слушать собственных граждан", — сказал Мартынов.

"Для таких избирателей, которые ориентированы на власть, конечно, инициатор перемен — это президент. Поэтому я думаю, что на выборы 2018 года это окажет небольшое влияние. Но что будет затем – когда пройдут выборы — будет во многом зависеть от того, насколько власть и победитель на выборах могут соответствовать этому запросу на перемены, в первую очередь, со стороны своих же избирателей", — пояснил Макаркин.

При этом Мартынов считает, что если президент Путин выдвинет свою кандидатуру на второй срок, то "не только в своей предвыборной программе, которая будет составляться, но и, безусловно, в своем крайнем сроке на посту президента, он, конечно, постарается реализовать максимум пожеланий и настроений наших граждан".

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Chipolino
И какие же это у власти успехи в переменах? И для какого общества?
22:53
08.08.2017
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