Первый канал рассказал, почему не продлил контракт с Олешко

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Актер, телеведущий Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода, контракт с ним не был продлен из-за отсутствия подходящих для него проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Ранее в СМИ появилась информация, что актер и телеведущий Александр Олешко (вел, в частности, шоу "Точь-в-точь") покидает Первый канал и переходит на НТВ.

"Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода. Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год", — сказали в пресс-службе Первого канала.

Комментарием телеканала НТВ РИА Новости пока не располагает.