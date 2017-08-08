Минздрав откроет в Абхазии пункты выдачи полисов ОМС для россиян

ПИЦУНДА (Абхазия), 8 авг – РИА Новости. Минздрав России развернет в Абхазии пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования, которые позволят россиянам, постоянно проживающим в республике, получить медицинскую помощь на российской территории, сообщила глава ведомства Вероника Скорцова.

Соглашение о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) России было подписано во вторник по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Рауля Хаджимбы. "Имеется в виду оказание помощи и специализированной, и скорой, и высокотехнологичной — разных видов", — сказала Скворцова журналистам.

"Мы в течение месяца после ратификации соглашения разворачиваем пункты выдачи полисов страховых ОМС на территории Абхазии, и параллельно российский федеральный фонд ОМС и территориальный фонд Краснодарского края организовывают выдачу полисов", — добавила она.

Скворцова отметила, что формируется механизм обновления перечня российских граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии. "Планируется, что это будут страховые взносы за неработающее население из данной категории", — сказала министр.

Глава Минздрава пояснила, что в соответствии со страховкой ОМС граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут получить специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичную помощь, прежде всего, в Краснодарском крае, а также в других клиниках РФ. "По необходимости", — добавила она.

Министр выразила надежду на то, что соглашение в ближайшее время будет ратифицировано. "Тогда мы сможем в соответствии с ОМС оказывать медицинскую помощь, а не просто в качестве нашей гуманитарной помощи", — заключила Скворцова.