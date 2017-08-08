В Элисте директора школы отстранили после скандала со сбором денег на парты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Директора школы №12 Элисты на время следствия отстранили от должности после скандала со сбором денег с родителей учеников для покупки парт, сообщили РИА Новости в правительстве республики.

Об этой "инициативе" рассказала жительница Элисты Лариса Якупова в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Сын Якуповой идет 1 сентября в первый класс. По ее словам, из всех родителей будущих первоклассников МБОУ "СОШ №12" Элисты только она возразила на предложение классного руководителя купить школьные парты. СК возбудил уголовное дело в связи со злоупотреблением своими полномочиями должностными лицами школы, управления образования администрации города Элисты и министерства образования и науки Калмыкии.

"Директор школы отстранен от должности на время следствия. Дальше будут делаться оргвыводы, вплоть до увольнения, в зависимости от результатов следствия", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что никто из управления образования администрации Элисты или министерства образования республики пока не отстранен от должности и не уволен, возможные кадровые решения будут приниматься опять же после окончания расследования.

Путин на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым заявил, что покупка парты — это "что-то новенькое", такого он "никогда не видел и не слышал". Путин поручил главе Калмыкии разобраться с ситуацией. Орлов впоследствии заявил, что республика будет в новом учебном году на 100% обеспечена учебниками и партами, а во все школы Калмыкии (более 160) к 1 сентября поступят парты для учеников 1-5 классов.