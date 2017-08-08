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Общество

Кожа и кости. Радикальные вегетарианцы доводят детей до истощения

19:5208.08.2017
(обновлено: 20:20 08.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПлачущая девочка. АрхивПлачущая девочка. Архив
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Лариса Жукова. Следователи Екатеринбурга начали проверку после госпитализации годовалой девочки с признаками сильного истощения. По предварительным данным, причиной стало белковое голодание — родители-вегетарианцы кормили дочь в соответствии со своей диетой. Споры о том, является ли такой тип питания основанием для лишения родительских прав, ведутся не первый год. Подробнее о тонкостях проблемы — в материале РИА Новости.

"Вегетарианец вегетарианцу рознь"

Уже вторую неделю врачи борются за жизнь девочки. Ребенок попал в больницу с отеками и выраженной слабостью. Гемоглобин не превышал показателя 40 (при норме для ее возраста — 115-175), пришлось сделать срочное переливание крови.

Доктора предполагают, что причиной плохого самочувствия стал недостаток белкового питания. По информации "Екатеринбург Online", родители девочки придерживаются строгой вегетарианской диеты.

Рассерженная женщина
© Fotolia / dundanim
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Изначально вместе с дочерью приехала мать, позже в больнице остался дежурить отец. По данным полиции, семья на учете в МВД не состояла. В органах опеки сообщили, что семья живет на территории так называемых коллективных садов в Чкаловском районе Екатеринбурга (садовые товарищества, часть которых подлежит сносу). С родственниками сейчас работают сотрудники службы по делам несовершеннолетних: они проверяют условия, в которых жила девочка. В медучреждении также намерены изучить историю болезни и назначить судебные экспертизы.

Новость об истощении ребенка вызвала бурное обсуждение жителей города в соцсетях. Одни отмечали, что "вегетарианец вегетарианцу рознь": "Знаю случай, когда ребенка кормили только картошкой и макаронами, называли это гордо: "Мы — вегетарианцы".

Другие выразили сомнение в том, что мать кормила ребенка грудью: "До года ребенок способен питаться грудным молоком или смесью без риска истощения. Скорее, дело не в недостатке мяса, а просто не кормили или заболел ребенок. Веганы против животного молока". Кто-то предположил, что мать продолжала кормить грудью, несмотря на убеждения, но молоко из-за ограниченного рациона питания могло потерять свои питательные свойства.

Является ли определение родителей девочки как "строгих вегетарианцев" синонимом веганства — наиболее строгой формы вегетарианской диеты, которая исключает мясо, рыбу, молоко, яйца, мед, желатин, глицерин и так далее, — неизвестно. Но, так или иначе, случай в Екатеринбурге стал не первым в мировой практике, когда вегетарианский стиль жизни родителей приводил к болезни или даже смерти ребенка.

© Fotolia / Helder Almeida
© Fotolia / Helder Almeida

"Закон Савино"

В июне 2014 года в больницу бельгийского города Хасселт доставили семимесячного Лукаса. Он весил всего четыре килограмма — чуть больше, чем новорожденный ребенок, и его желудок был абсолютно пустым. На следующий день после того, как он умер от истощения, на его родителей завели уголовное дело.

На суде выяснилось, что 34-летний Петер С. и 30-летняя Сандрина В. посадили сына на строгую безлактозную и безглютеновую диету. Не советуясь с медиками, они решили, что у ребенка аллергия на молоко, поэтому поили его настоями трав. Они уверяли, что не замечали никаких негативных последствий такого кормления и не желали сыну смерти. На срочной госпитализации, по их словам, настоял врач-гомеопат. Суд приговорил их к шести месяцам тюрьмы.

Менее мягким было наказание для родителей 11-месячной Луизы, которая умерла в 2008 году от истощения и нехватки витаминов А и B12. Строгие вегетарианцы Сержин и Жоэль Ле Моалигу из Северной Франции, избегавшие по этическим убеждениям употребления в пищу молока и яиц и пропагандировавшие свой образ жизни по телевидению, были приговорены к пяти годам тюремного заключения. Впоследствии на суде их адвокат заявила, что родители, которые кормили новорожденную дочь вареной капустой, "прочитали неправильные книги в неправильное время".

Еще более суровые сроки за доведение детей до смерти неправильным питанием получали родители в США. Так, в 2005 году мать троих детей из Аризоны Киму Паркер была приговорена к 30 годам тюрьмы, их отец — к 15. В 2004 году Джейд Сандерс и Лэмонт Томас из Джорджии получили пожизненное заключение: они кормили шестимесячного сына яблочным соком и соевым молоком, в итоге он скончался от истощения. 

© РИА Новости / Николай Журавлев
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В 2016 году, после череды госпитализаций годовалых младенцев с истощением из-за вегетарианской диеты, которых в итоге изъяли из семей, в парламент Италии был внесен законопроект о соответствующем наказании для родителей. Согласно документу, который разработала представительница правоцентристской партии Эльвира Савино, в случае болезни ребенка родителям-вегетарианцам грозит до четырех лет тюрьмы, в случае смерти — до шести лет.

По словам итальянского политика, законопроект призван осудить безответственный подход родителей к питанию детей.

"Нет никаких проблем, когда выбор в пользу вегетарианства делает взрослый человек. Проблема — когда он вовлекает в свой выбор ребенка, который может пострадать от дефицита цинка, железа, витаминов", — поясняла Савино.

"Закон Савино" вызвал ожесточенные споры. Многие приверженцы вегетарианства ссылаются на документы Американской диетической ассоциации, в которых прописывается, что веганская диета подходит детям при условии обеспечения их полным спектром необходимых питательных веществ.

© РИА НовостиВиды вегетарианства: как не запутаться в незнакомых терминах
© РИА Новости
Виды вегетарианства: как не запутаться в незнакомых терминах

Насилие вне убеждений

Великобритания — одна из стран, где вегетарианство распространено наиболее широко: по неофициальным данным, такого образа жизни придерживается почти каждый трехсотый житель Британии.

Высокий интерес к диете обусловлен не только "пропагандой" веганства известными фигурами (режиссером Джеймсом Кэмероном, политиком Биллом Клинтоном, миллиардером Биллом Гейтсом и многими другими), но и вполне резонными причинами, утверждает директор организации Viva Джульет Геллатли: "Во-первых, это забота о здоровье: например, о снижении уровня холестерина в крови. Во-вторых, это осознание того, как страдают на промышленных предприятиях животные, которых растят на убой. В-третьих, осознание таких глобальных угроз, как исчезновение лесов".

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© РИА Новости / Александр Паниотов
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Как заявил главный педиатр Национальной службы здравоохранения Великобритании, дело не в самом вегетарианском подходе к кормлению детей, а в целом в выборе той или иной нестандартной диеты. Этот выбор требует от родителей повышенного внимания к вопросам питания и консультаций с лечащими врачами — они должны удостовериться, что ребенку хватает всех калорий, витаминов и микроэлементов.         

"Все эти смертельные случаи — вовсе не от вегетарианства, а от халатности родителей", — в свою очередь, отмечает вегетарианка, многодетная мама Анна Нефедова. Она не кормит детей мясом, но следит за их здоровьем и чутко реагирует на малейшие проявления недомогания. "Не заметить, что ребенок кричит, теряет в весе, страдает от голода, — это преступление. Но проявить подобное насилие может и не вегетарианец", — уверена она.

Перинатальный психолог Татьяна Сударикова также не видит проблемы для психического развития ребенка в вегетарианстве молодых родителей. По ее словам, важнее любовь и внимание к своему чаду: "Выбор диеты влияет на формирование пищеварительной и гормональной системы ребенка, но о психике такого сказать нельзя. Вряд ли ребенок просит кусок мяса, а ему агрессивно отказывают. Скорее психотравма возникнет из-за изъятия детей органами соцопеки, потому что детям важно расти в привычной для них среде. А главная задача родителей — не доводить их до истощения".

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