Обезвредившие членов "банды ГТА" сотрудники Росгвардии получили награды

Автомобили скорой медицинской помощи и Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. Архивное фото

Автомобили скорой медицинской помощи и Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, отразившие нападение "банды ГТА" в здании Мособлсуда 1 августа, получили награды, сообщил департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

В сообщении отмечается, что первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов во вторник посетил Сергиево-Посадский ОМОН. Там он возложил цветы к памятнику погибшим бойцам, а также встретился с командованием и сотрудниками отряда.

"На торжественном построении первый заместитель директора Росгвардии вручил бойцам и командирам Сергиево-Посадского ОМОН Росгвардии, проявившим мужество и профессионализм при обезвреживании вооруженных преступников, медаль "За проявленную доблесть" II степени и благодарность от директора Федеральной службы войск национальной гвардии", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что "в ближайшее время бойцы ОМОН будут представлены к государственным наградам".

"Отмечая самоотверженность и решительность, смелые действия сотрудников ОМОН "Пересвет", хочу подчеркнуть, что самым главным достижением было то, что не пострадали люди. Попытка побега преступников могла завершиться расправой над всеми, находящимися в здании, или захватом их в заложники", — сказал Мелихов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил роль коллег из подмосковного ГУВД. "Это наши боевые товарищи, мы неоднократно выполняли с ними задачи, в том числе со сложной оперативной обстановкой в регионах Северного Кавказа", — добавил генерал.