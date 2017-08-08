Минфин рассказал о росте социальных выплат в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Более 6 миллиардов рублей направлены с начала года на социальные выплаты крымчанам, это на 18,7% больше чем годом ранее, сообщила глава крымского минфина Ирина Кивико.

"С начала текущего года на социальные выплаты крымчанам направлено более 6 миллиарда рублей, что на 962,3 миллиона рублей, или на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит слова Кивико пресс-служба ведомства.

В частности, из бюджета Крыма выделены более 4,7 миллиарда рублей, из федерального – почти 1,4 миллиарда.

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