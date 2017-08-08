Керченская переправа 7 августа перевезла рекордное число легковушек

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Керченская переправа установила абсолютный рекорд по количеству перевезенных легковых транспортных средств за сутки в одном направлении, сообщает компания-оператор "Морская дирекция".

Рекорд установлен 7 августа.

"Поток легковых автомобилей в направлении республики Крым за сутки достиг пикового показателя – 7 691 машина. Стоит отметить, что в 2016 году максимального уровня перевозок в 7 443 единиц легковых удалось достичь только 15 августа", — говорится в сообщении.

На данный момент Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, время ожидания в обоих портах не превышает одного часа. Однако очередное ухудшение погоды прогнозируется уже с 10 по 12 августа.

В "Морской дирекции" напомнили, что минимальная загрузка со стороны Краснодарского края наблюдается со среды до вечера субботы, а с крымской стороны — ежедневно с полуночи до полудня.