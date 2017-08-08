Россияне хотят перемен, заявил глава ВЦИОМ

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 8 авг — РИА Новости. Россияне сегодня больше стремятся к переменам, нежели к стабильности, которая долгие годы оставалась основным их запросом, считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Выступая на тему "Актуальные тренды: новое общество, ценности, технологии, будущее" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", Федоров напомнил о "революции растущих ожиданий", о том, что "революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а в ситуации, когда кризис закончился и становится лучше, и в этот момент люди перестают терпеть и начинают требовать.

"В такой ситуации и возникает запрос на перемены — это второй тренд, о котором мы сегодня с вами поговорим. Первый тренд – это неуверенный, слишком медленный экономический рост, который внушает, с одной стороны, надежду, а с другой стороны, гальванизирует ситуацию – повышает требовательность со стороны людей, которые вышли из кризиса, но еще не вкусили сладких плодов экономического роста", — сказал Федоров.

Социолог напомнил, что "после лихих 90-х" главным у россиян оставался запрос на стабильность. "Долгое время власть, руководствуясь этим запросом, обеспечивала стабильность, и, наверное, это неплохо, без стабильности как же? Но сейчас запрос поменялся, сейчас мы видим это все и по косвенным, и по прямым признакам. Сегодня запрос на стабильность уходит на периферию", — пояснил Федоров.

Он отметил, что сегодня "не воюем, к счастью, у нас уже нет финансового кризиса, мы не проваливаемся в катастрофу", более-менее предсказуема ситуация с властью, понятна ситуация с законами.

"Это стабильность, но здесь возникает уже другой запрос – а нам уже не стабильность нужна, нам уже изменения нужны. Мы хотим быть свободнее, мы хотим иметь больше возможности самореализации, мы хотим быть более равными, скажем, равными в доступе к госуслугам, к суду независимому, и так далее", — сказал Федоров.

При этом социолог считает, что запрос на перемены уже формирует политическую повестку. "Сегодня, как говорят политтехнологи, продавать стабильность электорату – это уже неблагодарное занятие. Сегодня надо продавать перемены, и борьба идет не между стабильностью и переменами, борьба идет за то, чей образ перемен возобладает, какие конкретно это будут перемены", — заявил Федоров.