Сахалинский губернатор предложил дать регионам право выдворять мигрантов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Сахалинский губернатор предложил дать регионам Дальнего Востока право самостоятельно выдворять мигрантов и строить для них пункты временного пребывания, сахалинские власти уже готовы делать это за собственный счет, сообщает во вторник пресс-служба губернатора.

Глава региона Олег Кожемяко поднял этот вопрос на совещании по национальной безопасности в Якутске. На заседании констатировали, что поток иностранцев на Дальний Восток не снижается, центры временного содержания переполнены нелегалами. На их своевременное выдворение у Федеральной службы судебных приставов не всегда есть средства.

В решении этих вопросов более активную роль должны сыграть регионы, считает Кожемяко.

"Наши предложения – наделить полномочиями субъекты Дальнего Востока для строительства новых пунктов временного содержания мигрантов и выделения средств для их отправки на родину. Это поможет ускорить решение проблемы", — заявил сахалинский губернатор, которого цитирует пресс-служба.

"Островные власти готовы финансировать депортацию мигрантов, а также строить для их временного пребывания новые пункты", — говорится в сообщении.

Проводивший совещание секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в свою очередь заявил, что сегодня на федеральном и региональном уровнях принимаются дополнительные меры для регулирования миграционных процессов, снижения рисков, связанных с притоком иностранных граждан на Дальний Восток, следует из сообщения.