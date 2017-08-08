Сахалинский губернатор предложил дать регионам право выдворять мигрантов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Сахалинский губернатор предложил дать регионам Дальнего Востока право самостоятельно выдворять мигрантов и строить для них пункты временного пребывания, сахалинские власти уже готовы делать это за собственный счет, сообщает во вторник пресс-служба губернатора.
В решении этих вопросов более активную роль должны сыграть регионы, считает Кожемяко.
"Наши предложения – наделить полномочиями субъекты Дальнего Востока для строительства новых пунктов временного содержания мигрантов и выделения средств для их отправки на родину. Это поможет ускорить решение проблемы", — заявил сахалинский губернатор, которого цитирует пресс-служба.
Проводивший совещание секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в свою очередь заявил, что сегодня на федеральном и региональном уровнях принимаются дополнительные меры для регулирования миграционных процессов, снижения рисков, связанных с притоком иностранных граждан на Дальний Восток, следует из сообщения.