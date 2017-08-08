В Керчь доставили второй понтон для установки арок моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Вторая плавучая опора, предназначенная для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арок моста через Керченский пролив, доставлена в Керчь из Севастополя, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Первый понтон — плавучая опора, предназначенная для доставки арок моста через Керченский пролив с места их сборки на керченском берегу к месту монтажа на фарватерные опоры была доставлена из Севастополя в Керчь 2 августа.

"Плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения вышла из Севастополя вечером 5 августа и преодолела расстояние в 190 морских миль в штатном режиме", — сообщили в инфоцентре.

Первая плавопора, прибывшая в Керчь в начале августа, накануне была перебазирована от глубоководной набережной керченского завода "Залив" в так называемый "ковш" (акватория у керченской технологической площадки). Плавучим опорам еще предстоит пройти ряд тестовых испытаний, отметили строители.

Создание плавсистемы в Севастополе в рамках подготовки к операции по монтажу арок моста через Керченский пролив велось с лета 2016 года — параллельно со сборкой арочных пролетов на стройплощадке в Керчи и строительством фарватерных опор в Керченском проливе. Проектировщик плавсистем — севастопольское ЦКБ "Коралл", а построены они были на старейшем предприятии Севастополя — "Севморзаводе".

После завершения всех подготовительных работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавсистемы в проектное положение — сначала по железнодорожной части, затем — по автодорожной. Уникальная морская операция по перевозке и установке судоходных арок моста пройдет в августе — сентябре 2017 года. На время работ движение по каналу будет приостановлено на 72 часа.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.