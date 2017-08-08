В ГИБДД подвели итоги системы льготной оплаты штрафов

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков считает, что введенная в стране в прошлом году система льготной оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) себя оправдала, ею воспользовались около 70% нарушителей.

С 1 января 2016 года в России действует правило, позволяющее оплачивать только половину административного штрафа за большинство нарушений ПДД, если оплата производится в течение первых 20 дней со дня наказания.

"Что касается 50-процентной скидки, то в среднем по стране порядка 70% граждан оплачивают штрафы в 20-дневный срок. Я считаю, что эта практика себя оправдала", — сказал Добряков во вторник на пресс-конференции в Нальчике.

Он также отметил, что планируется усиление ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения, но не стал пояснять, какие именно меры предлагает ГИБДД.