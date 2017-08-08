В Калмыкии завели дело после жалобы Путину на поборы в школе

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями после жалобы родителей на требование приобретать за свой счет школьную мебель, сообщает Следственный комитет России.

"Возбуждено уголовное дело… в связи со злоупотреблением своими полномочиями должностными лицами МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12", управления образования администрации города Элисты и министерства образования и науки Республики Калмыкия", — говорится в сообщении.

О сборе денег с родителей учеников на покупку парт в школе рассказала жительница Элисты Лариса Якупова в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Сын Якуповой идет 1 сентября в первый класс. По ее словам, из всех родителей будущих первоклассников МБОУ "СОШ №12" Элисты только она возразила на предложение классного руководителя купить школьные парты.

Путин на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым заявил, что покупка парты — это "что-то новенькое", что он "никогда не видел и не слышал". Путин поручил главе Калмыкии разобраться с ситуацией. Глава республики взял решение вопроса под личный контроль. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поручил руководителю управления по Калмыкии проверить эти данные.

Позже Орлов в ходе видеоконференции с жителями Калмыкии заявил, что республика будет в новом учебном году на 100% обеспечена учебниками и партами.