Тверские власти решат судьбу обрушившегося речного вокзала после экспертизы

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил провести экспертизу здания бывшего речного вокзала, которое частично обрушилось в ночь на вторник, чтобы решить его дальнейшую судьбу – здание является объектом культурного наследия РФ, сообщило правительство региона.

Ранее власти сообщили, что в ночь с 7 на 8 августа в Твери произошло частичное обрушение стены здания речного вокзала. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет. Разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 квадратных метров. Сейчас здание оцеплено и охраняется, оно обесточено, угрозы возгорания нет.

"По словам начальника главного управления по госохране объектов культурного наследия Тверской области Михаила Смирнова, губернатор Игорь Руденя поручил провести экспертизу памятника архитектуры силами специализированных организаций. По ее итогам будет определена дальнейшая судьба здания", — говорится в сообщении.

По сообщению СМИ организовано проведение проверки по факту частичного обрушения здания Речного вокзала https://t.co/Nvd5ye7cCh pic.twitter.com/ZLDzhNiWN8 — СУ СКР Тверь (@SKRpoTverskoi) 8 августа 2017 г.

Тверской речной вокзал является объектом культурного наследия РФ, несколько лет назад он был законсервирован, потому что находится в аварийном состоянии. Здание речного вокзала построено в 1938 году на месте разрушенного монастыря. Представляет собой трехэтажное сооружение с башней и шпилем, симметричными крыльями с арками и балконами, выстроенное в стиле сталинского неоклассицизма. Вокзал рассчитан на одновременный прием 550 пассажиров. В 1969 — 1975 годах были сооружены причалы длиной около 400 метров.

"Место очень популярно у туристов и горожан, поэтому первый вопрос — это обеспечение безопасности. Будет проведено обследование, которое оценит возможность дальнейшего разрушения. Затем будет выставлено ограждение", — прокомментировал заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

В Твери разрушился один из главных символов города — историческое здание речного вокзала#Тверьhttps://t.co/ehL72hR2D4 pic.twitter.com/OlwpDFgEog — Пятый канал Новости (@5tv) 8 августа 2017 г.

Белоцерковский пояснил, что долгое время велся подбор инвестора для проведения реставрации здания. Вопрос осложняется его конструктивными особенностями — часть элементов состоит из оштукатуренного дерева, а также силикатного кирпича, который легко разрушается под воздействием атмосферных осадков. Эти факторы, а также статус объекта культурного наследия регионального значения формируют высокую стоимость проекта и самих восстановительных работ, отмечают власти.