В Москве создали Фонд реновации жилья

Четырехэтажный жилой дом в 3-м Самотечном переулке в Москве, включенный в программу реновации. Архивное фото

Четырехэтажный жилой дом в 3-м Самотечном переулке в Москве, включенный в программу реновации. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы официально создали Фонд реновации жилья в столице, сообщил журналистам заммэра города по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По его словам, постановление об этом было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Как уточнил Хуснуллин, у фонда будет два совета — попечительский или наблюдательный, у которого будут контролирующие стратегические функции, и совет по управлению фондом, решающий тактические задачи. "Попечительский совет возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. В него также войдут депутаты, представители Общественной палаты и Минстроя", — сказал Хуснуллин. Заммэра добавил, что он сам станет главой совета по управлению фондом.

Кроме того, по словам Хуснуллина, у фонда будет генеральный директор. "С его кандидатурой мы определимся в ближайшее время", — подчеркнул заммэра.

Он обратил внимание, что фондом будут использоваться только казначейские счета для большего контроля за расходованием средств.

В конце мая глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что фонд станет застройщиком и на деньги городского бюджета будет строить дома и переселять людей. Он также добавил, что фонд получит право заключать договоры долевого участия, чтобы продавать на рынке "невостребованные остатки жилья" в рамках программы реновации, а также предоставлять жителям расселяемых домов возможность улучшить жилищные условия, увеличивая число комнат в новых квартирах.