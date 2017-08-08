ЦИК завел официальные аккаунты в социальных сетях

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российский Центризбирком открывает официальные аккаунты в социальных сетях и каналы в Telegram и на YouTube, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Восьмого августа 2017 года ЦИК России открывает официальные страницы в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, каналы в мессенджере Telegram и видеохостинге YouTube", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отмечают, что эти аккаунты стали первыми площадками в соцсетях, представляющими официальную позицию ЦИК, а также предназначенными для общения и тематических дискуссий. На них будут публиковаться новости ЦИК, анонсы аналитических статей и интервью, опубликованных в сетевом издании "Вестник ЦИК России".

"Кроме того, в социальных сетях планируется размещать обучающие материалы, адресованные избирателям, организаторам избирательного процесса и представителям средств массовой информации", — уточнили в пресс-службе.