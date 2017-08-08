ФАС назвала сроки рассмотрение дела против "большой четверки" операторов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит дела против операторов "большой четверки" из-за монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге в период с 26 по 29 сентября, свидетельствует сообщение ведомства.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин 31 июля сообщил, что служба приняла решение о возбуждении антимонопольного дела в отношении операторов "большой четверки" из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Тогда он говорил, что соответствующие документы будут готовы "в ближайшее время".

"Третьего августа 2017 года ФАС возбудила в отношении каждого из операторов "большой четверки" дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории РФ", — говорится в сообщении ФАС.

Заседание комиссии по рассмотрению дел в отношении "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и "Мегафона" назначены на 26 сентября, в отношении МТС — 28 сентября, "Т2 Мобайл" (бренд "Теле 2") — 29 сентября.

"ФАС провела оценку обоснованности абонентских тарифов в национальном роуминге, а также применяемых межоператорских роуминговых ставок, по результатам которой установила, что базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли", — говорится в сообщении службы.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. В середине июля ФАС уже вынесла предупреждения операторам из-за цен при внутрисетевом роуминге. Ожидает, что компании до 10-13 августа выполнят предупреждение ФАС и откажутся от разницы в тарифах операторов.