МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Решение о двойной опеке над мальчиком из Магадана, доведенным приемными родителями до истощения, отменено, ему назначен единственный временный опекун, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По предварительным данным, ребенок проживал в приемной семье с 2008 года. Приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован в Москве с весом 11 килограммов. Над ребенком временно была установлена опека сразу двумя опекунами: бывшей жительницей Магадана Надеждой Папп, сейчас живущей в столице, и москвичкой Светланой Сулеймановой, заявившей, что готова взять на воспитание мальчика. Однако в аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ заявляли, что мальчику назначили двух опекунов в нарушение законодательства.

"По нашему обращению прокуратура отменила предыдущее постановление о двойной опеке", — написала Кузнецова на своей странице в Facebook.

Как в свою очередь пояснили в аппарате детского омбудсмена во вторник, по факту предоставления опеки сразу двум женщинам "прокуратура вынесла представление мэру Магадана, ссылаясь на пункт 4 статьи 145 Семейного кодекса РФ, согласно которому назначение опекуна ребенку, достигшему 10 лет, должно осуществляться только с его согласия".

"В настоящее время решение о двойной опеке отменено, единственным временным опекуном… осталась Светлана Сулейманова. Дальнейшая судьба мальчика будет определена после окончания лечения и стабилизации его состояния", – отмечают в пресс-службе Кузнецовой.

Ранее психолог, участвующий в процессе реабилитации ребенка, заявлял, что мальчик хочет остаться в Москве, где проходил лечение.

"Эта победа нам далась непросто – проведена масса мероприятий, переговоров, но самой важной для меня стала встреча с самим мальчиком, когда он рассказал, с кем он хочет остаться. И сейчас мы можем с уверенностью говорить, что решение принято в его интересах", — заявила Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.